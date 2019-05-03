Обеспечение пищевой безопасности в Азербайджане стимулирует экспорт - министр

3 мая 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обеспечение пищевой безопасности в Азербайджане даст толчок расширению экспорта.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаевй на презентации Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане в 2019-2025 годах.

Министр отметил, что вопросы пищевой безопасности оказывают влияние и на вопросы занятости.

"Обеспечение пищевой безопасности влияет на правильное формирование занятости в сфере продовольствия, а также на производство продукции высокого уровня", - сказал министр.

Бабаев далее также рассказал о программе самозанятости. По словам министра, в этом году планируется расширить охват программы самозанятости в стране. 80 процентов активов, выданных в рамках программы, относится к сфере сельского хозяйства.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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