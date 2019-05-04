В Баку обсудят возможности социального предпринимательства

4 мая 2019 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках предстоящего первого форума, посвященного развитию социального предпринимательства, будут обсуждены основные аспекты и возможности бизнес-среды в Азербайджане, сказала Trend в субботу глава Ассоциации по развитию женского предпринимательства Азербайджана Сакина Бабаева.

По ее словам, в повестке мероприятия обсуждение вопросов устойчивой модели развития социального предпринимательства, а также ключевых аспектов социального предпринимательства, определенных в законодательстве.

«В ходе панельных обсуждений ожидается широкий обмен мнениями и международным опытом в сфере социального предпринимательства. Развитие женского предпринимательства в Азербайджане и в международной практике является приоритетным направлением в сфере бизнеса, поэтому проведение такого рода мероприятия крайне важно», - сказала Бабаева.

Она отметила, что форум пройдет при организации Education HUB, Ассоциации по развитию женского предпринимательства, министерства экономики, а также при содействии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

В форуме ожидается участие депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, международных экспертов, представителей международных организаций.

(Автор: Матанат Насибова)

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