Холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году

Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта располагает $100 млрд наличными для вложений в следующем году. Как передает газета The Wall Street Journal, об этом сообщил в субботу Баффетт на годовом собрании акционеров холдинга в Омахе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем израсходовать $100 млрд в следующем году, это не проблема", - цитирует газета главу Berkshire Hathaway. "Потратить их [эти средства] с умом - это серьезная проблема", - признал Баффетт, отвечая на вопрос, намерен ли он более активно искать возможности для новых сделок.

"Если они [заинтересованные лица] хотят выручить побольше денег и хотят проводить тендеры, то мы в таком случае не победим. Мы не станем участвовать и не будем терять свое время зря", - пояснил Баффетт. Как пояснила The Wall Street Journal, Berkshire Hathaway обычно не пытается приобрести то или иное предприятие по максимально высокой цене, но предлагает его руководству после поглощения сохранить посты и не перепродавать бизнес.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.

Баффетт в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Это издание сейчас оценивает состояние бизнесмена в $89,9 млрд - третье место по данному показателю в мире и в США. За рыночное чутье и практически безошибочные экономические прогнозы 88-летний Баффетт получил прозвище "Оракул из Омахи".

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