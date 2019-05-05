Названы сроки завершения строительства завода по производству малотоннажных грузовиков в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Строительство завода по производству малотоннажных грузовиков и микроавтобусов в Гаджибагульском промышленном квартале Азербайджана ожидается к лету следующего года, сообщил Trend председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов.

"Мы полагаем, что данный объект будет полностью завершен и готов к эксплуатации в июне 2020 года", - сказал Ахундов.

Председатель правления отметил, что доля "Азермаш" в строительстве завода по производству малотоннажных грузовиков составила 100 процентов.

Отметим, что официальное открытие завода по производству легковых автомобилей "Азермаш" состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar.

Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

В 2018 году на заводе "Азермаш" произвели свыше одной тысячи автомобилей марки "Khazar", из которых 95 процентов - продано. Стоимость автомобиля "Khazar" LD составляет 18 тысяч манатов (10,6 тысячи долларов), "Khazar" SD – 16 тысяч манатов (9,4 тысячи долларов).

Завод "Азермаш" в 2019 году планирует выпуск трех тысяч легковых автомобилей.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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