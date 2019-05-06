В Азербайджане предлагают создание попечительских бизнес-ассоциаций

6 мая 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо создавать попечительские бизнес-ассоциации, чтобы оказывать непосредственную поддержку устойчивому развитию и становлению не только социального предпринимательства, но и укреплению малого и среднего бизнеса.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал на мероприятии, посвященном социальному женскому предпринимательству, в Баку заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Надир Адилов.

По его словам, гражданские общества и институты играют ключевую роль в развитии социального предпринимательства в Азербайджане.

Адилов отметил особую роль Ассоциации по развитию женского предпринимательства в становлении женского социального предпринимательства в Азербайджане.

«В то же время колоссальную значимость для развития социального предпринимательства имеет корпоративная ответственность. Государство несет ответственность перед предпринимателями и эта миссия заключается в усовершенствовании законодательства, внедрении новых механизмов, а также в создании оптимальной среды для развития предпринимательской деятельности в Азербайджане. Государство выполнило свою миссию, создав все условия для развития бизнес-среды, и, в свою очередь, необходимо, чтобы в бизнес-секторе создавались попечительские бизнес-ассоциации, с тем чтобы оказывать непосредственную поддержку для устойчивого развития и становления не только социального предпринимательства, но и укрепления малого и среднего бизнеса»,- сказал Адилов.

(Автор: Матанат Насибова)

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