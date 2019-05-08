В Азербайджане повысят конкурентоспособность агробизнеса

8 мая 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана и Международная финансовая корпорация (IFC) в среду подписали три соглашения о сотрудничестве и три меморандума взаимопонимания, сообщает Trend.

Соглашения и меморандумы предусматривают поддержку повышению конкурентоспособности в агробизнесе и улучшению инвестиционной среды, что в свою очередь, поможет дальнейшей диверсификации экономики и открытию новых рабочих мест.

Документы подписаны в рамках реализации проекта IFC «Инвестиционная среда и конкурентоспособность агробизнеса в Азербайджане», финансируемого Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и министерством финансов Австрии.

Соглашения о сотрудничестве подписаны IFC с министерством экономики, министерством сельского хозяйства и Агентством пищевой безопасности, меморандумы взаимопонимания – с Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам, министерством труда и социальной защиты населения, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Проект поможет упростить порядок лицензирования и ведения проверок бизнеса, развить рамки инвестиционной политики и поощрения и реализовывать в стране политику привлечения прямых зарубежный инвестиций, а также устранить существующие проблемы в сфере сельского хозяйства и агробизнеса и т.д.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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