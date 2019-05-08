Производство промышленной продукции в Сумгайыте значительно выросло

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте в среду были обсуждены итоги первого квартала текущего года.

Как сообщает в среду Trend, отчетное собрание состоялось при участии главы Исполнительной власти города Закира Фараджева, ответственного работника Администрации Президента Вафадара Багирова, руководства предприятий и учреждений, а также представителей общественности.

По словам Фараджева, за отчетный период были достигнуты многочисленные успехи, произошли важные события. Объем производства валовой продукции в денежном выражении составил 460 миллионов манатов, что на 40 миллионов манатов или на 10 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На промышленных предприятиях была произведена продукция на 350 миллионов манатов, что составляет 117 процентов продукции, произведенной в аналогичный период прошлого года.

На мероприятии было отмечено, что созданный с целью устойчивого развития ненефтяного сектора Сумгайытский химико-промышленный парк, являющийся самым крупным промышленным парком в стране,18 резидентами вложено 2,5 миллиарда долларов инвестиций, число функционирующих в парке промышленных предприятий достигло 13, число работников - шести тысяч.

Объем инвестиций, направленных в основной капитал в первые три месяца текущего года общий за счет всех финансовых источников, составил 50 миллионов манатов, что на шесть миллионов или 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Торговый оборот за отчетный период составил 240 миллионов манатов, что больше на девять процентов в сравнении с прошлым годом.

Поступления в городской бюджет оказались выше прогнозируемых на 28 процентов или на три миллиона манатов, в целом составив 13,4 миллиона манатов, а расходная часть, при прогнозе 10,7 миллиона манатов, исполнена в размере 7,3 миллиона манатов или на 67 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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