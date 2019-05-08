IFC позитивно оценивает проводимые в Азербайджане реформы

8 мая 2019 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) позитивно оценила проведенные в Азербайджане реформы по укреплению макроэкономической и финансовой стабильности, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В сообщении говорится, что во время встречи с первым заместителем председателя Центробанка Алимом Гулиевым региональный менеджер IFC Дэмиен Шилс отметил, что организация готова и впредь поддерживать развитие частного сектора в стране.

На встрече обсуждалась текущая и будущая программа действий IFC в Азербайджане, включая финансовую инфраструктуру, электронные и цифровые финансовые услуги.

Гулиев, в свою очередь, рассказал об экономических реформах в стране, о проектах, реализуемых банком в соответствии с программой экономических реформ.

Заместитель председателя отметил значимость сотрудничества с корпорацией, выразив уверенность в том, что отношения продолжат развиваться и в будущем.

Отметим, что IFC свыше 20 лет оказывает поддержку частному сектору Азербайджана, инвестировав за прошедший период 500 миллионов долларов США.
Инвестиции в размере 350 миллионов долларов были направлены на финансирование торговли, также были осуществлены инвестиции в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

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