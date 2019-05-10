Китай заинтересован в увеличении экспорта из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Китайская делегация посетила Казахстан в рамках государственной программы «Один пояс, Один путь», сообщает Trend со ссылкой на казахстанскую газету «АгроИнфо».

Рабочий визит начался с посещения фабрики ТОО «ПОШ Тараз», которая занимается первичной обработкой шерсти, переработкой промытой шерсти, производством ТОПСа, ОПЕНТОПСа и пряжи. Представители китайской делегации отметили свою заинтересованность в покупке сырья – овечьей шерсти жамбылского производства.

Далее делегация посетила швейную фабрику ТОО «Айвенго». Предприятие специализируется на производстве высококачественной современной швейной продукции широкого ассортимента отвечающей международным стандартам качества. При этом китайские предприниматели интересовались Казахским национальным орнаментом.

Рабочий визит завершился меморандумом, заключенным на площадке Палаты предпринимателей Жамбылской области. Стороны будут осуществлять сотрудничество в целях содействия созданию совместных проектов и предприятий в сфере легкой промышленности представителями малого и среднего бизнеса, увеличения поставляемой продукции легкой промышленности между двумя странами, содействия снижению административных барьеров.

Заместитель директора Региональной палаты предпринимателей (РПП) Айдар Абдыкадыров в ходе подписания меморандума обозначил задачи и цели сотрудничества.

«Меморандум предоставляет возможность эффективно реализовать сформулированные главой государства задачи по развитию отраслей «Экономики простых вещей», планировать и проводить совместные мероприятия в целях активизации экономического сотрудничества и развития деловых отношений между предприятиями легкой промышленности», – сказал Абдыкадыров.

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