Открывается авиарейс из Астрахани в Баку

БАКУ /Trend/ - С 16 мая дважды в неделю из Астрахани в Баку будут летать самолёты. Авиалайнеры Эмбраер-190 (класса E90) вместимостью 100 человек будут доставлять пассажиров до азербайджанской столицы приблизительно за один час, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт правительства Астраханской области России.

Перевозчиком выступила компания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), штаб-квартира которой находится в международном аэропорту «Гейдар Алиев». Стоимость билетов составит от 2,5 до 6 тысяч рублей в одну сторону.

В астраханском аэропорту состоится церемония открытия авиарейса.

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