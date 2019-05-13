Открывается авиарейс из Астрахани в Баку

13 мая 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 16 мая дважды в неделю из Астрахани в Баку будут летать самолёты. Авиалайнеры Эмбраер-190 (класса E90) вместимостью 100 человек будут доставлять пассажиров до азербайджанской столицы приблизительно за один час, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт правительства Астраханской области России.

Перевозчиком выступила компания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), штаб-квартира которой находится в международном аэропорту «Гейдар Алиев». Стоимость билетов составит от 2,5 до 6 тысяч рублей в одну сторону.

В астраханском аэропорту состоится церемония открытия авиарейса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Военные вертолеты Азербайджана прибыли в Турцию для участия в учениях (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:38
ЕС продолжит поддерживать совместный всеобъемлющий план действий всеми средствами, заявила Могерини
В мире 11:28
Опознание тел погибших в авиакатастрофе в Шереметьево займет около месяца
Россия 11:19
Участие Азербайджана в ОПЕК+ имеет большое значение - аналитик
Энергетика 11:07
«Norm Sement» примет Международную конференцию бетонных технологий
Бизнес 11:00
Могерини подтвердила, что Помпео прибывает в Брюссель для встречи с ЕС по Ирану
В мире 10:30
Лента новостей
Совет печати: В Азербайджане на долю женщин приходится около половины сотрудников медиа
Общество 11:54
В Азербайджане могут быть созданы региональные убежища для жертв насилия
Общество 11:50
В Германии считают, что соглашение по иранскому атому важно для безопасности Европы
В мире 11:48
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение почти в 5 раз
Финансы 11:39
Военные вертолеты Азербайджана прибыли в Турцию для участия в учениях (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:38
ЕБРР выделит Узбекистану кредит в $60 млн
Бизнес 11:33
ЕС продолжит поддерживать совместный всеобъемлющий план действий всеми средствами, заявила Могерини
В мире 11:28
В Эквадоре не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом
В мире 11:23
В Казахстане растет число малых предприятий
Бизнес 11:20