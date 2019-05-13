Компания 4S представит новики на Caspian Agro (ФОТО/ВИДЕО)

Как и каждый год, в этом году 15-17 мая в Бакинском Экспо-центре пройдет одна из самых широкомасштабных и посещаемых выставок региона – 13-я выставка Caspian Agro. Войдя за короткий срок в список самых амбициозных компаний аграрного сектора Азербайджана, компания 4S в этом году будет участвовать на выставке уже второй раз.

Как отметил директор компании 4S Эльхан Алекперов, в этом году 4S будет представлять основную новинку официального партнера – немецкой компании CLAAS: незаменимый в заготовке высококачественного корма комбайн JAGUAR. Планируется как демонстрация его возможностей вживую, так и возможность проведения виртуального тура со специальными 3D очками. Посетители выставки смогут почувствовать себя внутри комбайна, буквально «прикоснуться» к его внутренним агрегатам и ознакомиться с основными функциями. Уверены, что это «путешествие» станет для посетителей незабываемым.

Параллельно с этим, будет представлена программа CLAAS REMOTE SERVICE (CRS) - бронзовый призер выставки АГРОСАЛОН 2018 - система, позволяющая удаленно проводить диагностику техники. С этого года эта новинка будет применяться на тракторах AXION, кормоуборочных комбайнах JAGUAR, а также на прочих машинах концерна CLAAS.Преимущество этой программы заключается в том, что она позволяет передавать эксплуатационные и диагностические данные в сервисный центр и тем самым в разы сокращать время на решение возможных проблем. Эта технология будет представлена в зоне цифровых решений EASY на стенде CLAAS. На стенде можно будет ознакомиться с работой GPS навигационных терминалов и приложением TELEMATICS.

По словам Эльхан Алекперова, 4S также собирается представить вниманию посетителей различную технику для заготовки кормов, садовый трактор NEXOS, пресс-подборщик ROLLANT UNIWRAP, широкозахватные косилки DISCO 9200 и 3200, трактор AXION 850, также поделиться знаниями зарубежных экспертов по тонкостям эксплуатации и настроек техники.

На стенде другогоофициального партнера – американской компании LINDSAY будут представлены инновативные решения в области современных оросительных систем, а также систем удаленного контроля и управления. От экспертов можно будет получить подробную информацию по дистанционной системе управления FieldNET, в которой компания LINDSAY впервые в своем секторе представила беспроводную сеть управления круговыми оросительными системами. Преимущества FieldNET, конечно, на этом не заканчиваются. Для подробной информации советуем посетить стенд.

Еще один продукт компании LINDSAY – инновативный контроллер Pivot Control – уникальное решение для модернизации и обеспечения универсальности любых электрических pivot систем орошения. С применением этой платформы управление становится намного проще, а эффективность возрастает в несколько раз.

На открытом павильоне компанией 4S также будет представлено сельскохозяйственное оборудование прочих партнерских брендов, таких как ID-DAVID (Испания) и AMAZONE (Германия). Приглашаем вас 15-17 мая посетить наши стенды в Бакинском Экспо-центре.

ООО 4S расположено по адресу: AZ1023, Азербайджан, Баку, Сальянское шоссе, 14, Сабаильский круг. Колл-центр: *3131. info@ssss.az; www.ssss.az

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.