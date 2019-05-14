Азербайджан будет экспортировать текстильную продукцию в РФ и ОАЭ

14 мая 2019 07:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продукция Бакинской текстильной фабрики будет экспортироваться под торговыми марками "Альпар" и "Бану", сообщила Trend директор предприятия Сакина Бабаева.

По словам директора, это касается только готовых изделий из текстиля.

"Мы планируем приступить к поставкам готовой продукции на внешние рынки, поскольку некоторые образцы продукции нашего предприятия, которые были продемонстрированы в Торговых домах Азербайджана за рубежом, заинтересовали партнеров в России и в арабских странах", - сказала Бабаева.

Директор отметила, что на предприятие уже поступила заявка из Объедененных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по поводу сотрудничества и экспорта.

"Мы уже отправили образцы некоторых разновидностей текстильной продукции в ОАЭ, и ожидаем результатов", - сказала Бабаева.

Директор добавила, что предприятие рассматривает и другие направления экспортных поставок.

По словам Бабаевой, в настоящее время на Бакинской текстильной фабрике, работает 300 человек и задействовано семь производственных линий.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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