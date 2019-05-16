Чехия готова создать в Азербайджане агропредприятия

16 мая 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последние годы Азербайджан демонстрирует активный экономический рост и, как следствие этого, страна считается ведущей страной региона.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал президент Союза промышленности и транспорта Чехии Ярослав Ганак на азербайджано-чешском бизнес-форуме в Баку.

Ганак отметил, что Чехия придает серьезное значение тому, что именно Азербайджан является гарантом энергетической безопасности Европы.

"Мы являемся одной из самых развитых стран Европы в сфере индустрии, промышленности, и сегодня мы предлагаем наладить тесное сотрудничество в этих сферах, так как могли бы поделиться своим опытом в расширении этих двух важных направлений. Помимо этого, Чехия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства и инвестиций. К примеру, мы могли бы построить в Азербайджане агропредприятия, применяемые в сфере животноводства", - сказал он.

Президент Союза промышленности добавил, что Чехия является одним из лидеров в сфере современных нано-технологий, биотехнологий, а также в сфере IT-технологий.

"Полагаем, что сотрудничество Азербайджана с Чехией в этих сферах, а также обмен опытом могли бы принести взаимную выгоду двум государствам", - сказал Ганак.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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