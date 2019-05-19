Азербайджан и Австралия планируют расширить сотрудничество в сфере туризма

19 мая 2019 07:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Австралия планируют расширить сотрудничество в сфере туризма, сказал Trend президент Азербайджанской торговой палаты в Австралии Низами Джафаров.

Глава палаты отметил, что в начале 2019 года состоялось обсуждение вопросов сотрудничества и были рассмотрены различные варианты развития туристических связей между странами.

"В частности, было проведено небольшое исследование среди туристических агентств, которые можно было бы привлечь к разработке туристических пакетов в обоих направлениях", - сказал Джафаров.

Далее глава палаты отметил, что отношения между Азербайджаном и Австралией развиваются по всем направлениям, в основном в таких сферах, как сельское хозяйство и строительство.

Джафаров также отметил, что в феврале 2019 года делегация во главе с депутатом Милли Меджлиса Ханларом Фатиевым посетила Австралию. Он отметил, что в составе азербайджанской делегации также был депутат Асим Моллазаде.

Отметим, что сотрудничество между Азербайджаном и Австралией активизировалось в 2017 году, когда в октябре страну впервые посетила бизнес-делегация австралийских предпринимателей. В рамках их пребывания, в Баку состоялся первый азербайджано-австралийский бизнес-форум, где приняли участие представители 30 австралийских компаний, действующих в различных сферах экономики, в том числе в сфере туризма, финансов, инвестиций, недвижимости, медиа, добывающей промышленности и других направлениях.

(Авторы: Сара Исрафилбекова, Айшем Рустамова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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