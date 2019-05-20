Зияд Самедзаде: Общественные советы улучшат доступ МСБ в Азербайджане к финансовым рынкам

20 мая 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане является приоритетным направлением государственной экономической политики Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Зияд Самедзаде на форуме, посвященном роли общественных советов в развитии малого и среднего бизнеса.

Самедзаде отметил, что на сегодняшний день 80 процентов экономики приходится на долю частного сектора.

"Между тем в сфере бизнеса имеется ряд проблем, которые препятствуют развитию предпринимательства. К примеру нездоровая конкуренция, теневая экономика и прочее. Эти и другие факторы препятствуют развитию малого и среднего бизнеса. Как следствие этого в течение года порядка 30-40 тысяч субъектов предпринимательства прекращают свою деятельность. Поэтому необходимо усиливать работу общественных советов, действующих при Агентстве развития малого и среднего бизнеса, чтобы они проводили мониторинги по устранению препятствий, мешающих развитию благоприятной бизнес среды в Азербайджане", - сказал Зиядзаде.

Он отметил, что активизация работы общественных советов значительно улучшит выход предпринимателей на новые финансовые рынки, что в свою очередь усилит уровень развития малого и среднего бизнеса.

(Автор: Матанат Насибова)

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