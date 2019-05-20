AzerGold изучает опыт Финляндии

БАКУ/Trend/ С 13 по 17 мая специалисты AzerGold приняли участие в семинаре, организованном компанией Transeuropean Centre Ltd в городе Хельсинки, в Финляндии, где обсуждались передовая практика и инновационные технологии в оптимизации геологической разведки, автоматизации и дигитализации кернохранилищ (мест хранения образцов пород), автоматизации производства и амбарного хозяйства, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Участники семинара посетили рудник Йокисива, где можно было на месте ознакомиться с производственной деятельностью, финансово-экономическими показателями и технологической схемой рудника, а также с программным обеспечением GEOVIA Surpac™, которое широко применяется геологами.

В рамках мероприятия был также организован визит делегации в национальное кернохранилище Госуправления по геологической разведке Финляндии, расположенное в городе Лоппи. Здесь представители AzerGold познакомились с деятельностью лаборатории Scanmobile lab по сканированию и анализу образцов керна, а также обсудили преимущества автоматизации и оцифрования кернохранилищ, применения цифровых технологий, сфер применения сканирующего анализатора XRF.

Отметим, что в целях усовершенствования и оптимизации работ геологической разведки, производственных и других сфер деятельности, AzerGold придает важное значение обмену опытом в этих направлениях. Так в рамках участия в международных мероприятиях и визитов на зарубежные производственные участки, сотрудники ЗАО изучают иностранный опыт в горнорудной сфере, а также исследуют перспективы применения в Азербайджане передовых технологий и инновативных подходов.

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