Туркменистан и Венгрия проведут совместный бизнес-форум

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Венгрия планируют провести очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и совместный бизнес-форум в конце текущего года, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



Данный вопрос затрагивался в ходе встречи в Ашхабаде министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с венгерским коллегой Петером Сийярто.



Состоялся обмен мнениями по ряду важных направлений развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурной сферах, сказано в информации.



Накануне венгерский министр был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В центре внимание были возможности улучшения двустороннего экономического партнерства.

В одном из своих банков Венгрия выделила кредитную линию в размере 46 миллионов долларов США для финансирования прямых коммерческих связей и проектов, сказал Сийярто журналистам.



По его словам, на рассмотрении с Туркменистаном вопросы экономического взаимодействия, одной из форм которого может быть производство фармацевтической продукции, так как в Венгрии продуктивно работают государственные фармацевтические компании, которые являются одними из самых крупных на европейском рынке.



Что касается транспорта, то на данный момент прорабатываются проекты двух соглашений в области гражданской авиации и дорожного транспорта.



Глава МИД Венгрии обратил также внимание на то, что его страна готова поддерживать эффективную деятельность в вопросах улучшения систем орошения и управления водными ресурсами.



Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году.



Венгрия заинтересована в увеличении импорта из Туркменистана продукции химической промышленности, нефте- и газопереработки.



Две страны в июне 2016 года подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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