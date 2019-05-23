В Азербайджане возросли перевозки железнодорожным транспортом

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2019 года в Азербайджане железнодорожным транспортом было перевезено 3,54 миллиона тонн грузов, что на 8,2 процента больше показателя соответствующего периода 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно отчетности, международные перевозки составили 1,82 миллиона тонн грузов, включающие и экспорт и импорт. В числе общих перевозок грузов, транзитные перевозки составили 939,1 тысячи тонн грузов. Внутренние перевозки составили 781,2 тысячи тонн грузов. Среднее суточное количество поездов составило 5,3 поезда. Число используемых в перевозках контейнеров составило 10,271 тысячи единиц.

Также в отчетный период в АЖД трудилось 5,922 тысячи человек. Грузооборот составил 205,9 тысяч тонно-километров. Показатель расхода электроэнергии на передвижение вагонов на 10 тысяч тонно-километров брутто за отчетный период составил 111 киловатт-часов.

Эксплуатационный показатель перевозок за отчетный период составил 625,3 тысячи тонно-километров, из которых грузоперевозки составили 571,7 тысячи тонно-километров, а пассажироперевозки составили 53,6 тысячи пассажиров на каждый километр пути.

Также железнодорожным транспортом в первом квартале текущего года было перевезено 718,31 тысячи человек, что на 16,8 процента больше показателя 2018 года. Из общего числа перевозок на долю пригородных пассажирских электричек пришлось 458, 671 тысячи человек. Международные перевозки пассажиров составили 35, 417 тысячи человек. Внутренние перевозки составили 224, 222 тысячи пассажиров. Прохождение пассажирских поездов по расписанию составило 82,9 процента.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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