Казахстан снимает запрет на ввоз продовольствия из Кыргызстана

23 мая 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан отменяет временные карантинные фитосанитарные меры, которые были введены казахстанской стороной 19 февраля 2019 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу аппарата правительства Кыргызстана.

Данное решение было принято по итогам подписанного 28 февраля 2019 года в городе Нур-Султан (бывшая Астана) «Протокола по итогам встречи вице-премьера Кыргызстана Жениша Разакова и заместителя премьер-министра Казахстана Жениса Махмудулы Касымбека» и Дорожной карты по вопросам карантинного фитосанитарного контроля.

«С 22 мая 2019 года Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана снял запрет на ввоз в страну продовольственного и семенного картофеля, яблок и хурмы с территории Кыргызстана», - сообщили в пресс-службе.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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