Fitch Ratings улучшило прогноз Межбанка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам Международного банка Азербайджана (МБА), сообщает Trend в субботу со ссылкой на банк.

Агентство пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) МБА со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило данный рейтинг на уровне «B-».

Как сообщает банк, пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что согласно базовому сценарию, кредитный профиль банка, вероятно, улучшится в следующие 12 месяцев. По данным агентства, долгосрочный и краткосрочный рейтинги РДЭ банка, а также рейтинг устойчивости отражают низкий уровень риска активов, устойчивые показатели ликвидности и высокую прибыльность финансового института.

По итогам 2018 года рост кредитного портфеля банка был умеренным и составил девять процентов, но, согласно ожиданиям экспертов, принятие новой финансовой стратегии, вероятно, приведет к росту кредитования в банке. В то же время существенное улучшение качества активов банка, низкие ставки фондирования, оптимизация затрат и восстановление прибыльности способствовали росту показателей капитала. Таким образом, основной капитал банка по расчетной методологии Fitch (Fitch Core Capital) составил 37 процентов. Показатели чистой процентной маржи и рентабельности собственного капитала равняются 4, 5 процента и 20 процентов соответственно.

По мнению экспертов, если МБА и дальше продолжит уменьшать уровень открытой валютной позиции, то можно ожидать дальнейшего улучшения рейтинга.

Совокупные активы Межбанка на конец прошлого года составили 7,9 миллиарда манатов, кредитный портфель – 1,9 миллиарда манатов, депозитный портфель – 4,08 миллиарда манатов, акционерный капитал – 1,16 миллиарда манатов, процентные доходы – 297 миллионов манатов, чистая прибыль – 426 миллионов манатов, резервные отчисления – убыток в 130 миллионов манатов.

Данные взяты из отчета “Business outlook in Azerbaijan”, подготовленного компанией Deloitte.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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