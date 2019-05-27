Прогноз: продолжится снижение цен на Brent

БАКУ /Trend/ - После обвала цен эталонной марки нефти Brent, стоимость нефтяных фьючерсов на международных биржах снизилась до 69 долларов. Если торги на биржах останутся на данной отметке, то есть ожидания падения цен до 67 и 65 долларов за баррель. Как сообщает Trend , об этом говорится в понедельник в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Статистические данные из США о нефтяных запасах в хранилищах, передаваемые на этой неделе в четверг в 19:00, окажут сильное воздействие на цену нефти.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные ожидаемые прогнозы.

EUR

Лидирование проевропейских партий на выборах в Европарламент, по словам экспертов, оказывает свое влияние и на курс евро. На основе анализа, если продолжающиеся торги курса евро по цене 1,12 останутся на данной позиции, по словам аналитиков, то возможен рост до 1,13 доллара. Сильное воздействие на курс могут оказать новости о новых торговых переговорах между США и Китаем. Информация о фундаментальных данных, влияющих на экономическое развитие в США, которые будут опубликованы в четверг в 16:30 по бакинскому времени, также находится в центре внимания инвесторов.

GBP

Наблюдается рост курса британского фунта стерлингов. Если торги на биржах продолжатся по цене 1,27 доллара, то возможен дальнейший рост до 1,28 доллара. Аналитики также считают, что на рост фунта связан с тем, что новая Партия брексита во главе с Найджелом Фараджем получила наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Великобритании.

TRY

На турецких валютных рынках курс доллара по отношению к турецкой лире находятся на отметке шести лир. По словам аналитиков, если курс преодолеет отметку в 6,10 лиры в восходящем направлении, то ожидается рост курса до 6,15, а в дальнейшем и до 6,24 лиры. Опубликуемые в пятницу в 11:00 по бакинскому времени данные о внешнем торговом обороте Турции, ее экономическом развитии, а также протокол о монетарной политике Центрального банка Турции, находятся в центре внимания инвесторов.

Золото

Снижение курса доллара США, оказывает влияние на рост цен на золото на рынке драгоценных металлов. По мнению аналитиков, возможен рост до 1292 долларов (41,5 доллара за грамм) за унцию золота.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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