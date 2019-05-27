Медведев посетит Узбекистан

27 мая 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 30 мая в Ташкенте, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведут первое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Также запланирована встреча главы российского правительства с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым" – говорится в сообщении.

В ходе переговоров планируется обсудить широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, будет обсуждаться реализация крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве.

В рамках визита к подписанию готовятся совместные документы о сотрудничестве в различных областях.

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