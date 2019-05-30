В Шеки открылся "Друг МСБ" (ФОТО)

30 мая 2019 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Шеки открылся еще один офис "Друга малого и среднего бизнеса" (Друг МСБ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана.

Таким образом, в Шеки-Загатальском экономическом районе стали функционировать два офиса "Друга МСБ" – в Габале и Шеки.

В связи с этим в Центре Гейдара Алиева в Шеки при организационной поддержке Агентства по развитию МСБ прошло мероприятие с участием представителей соответствующих структур и предпринимателей Шеки-Загатальского экономического района.

На мероприятии выступил глава ИВ Шекинского района Эльхан Усубов, который отметил, что механизм «Друг МСБ» будет большой поддержкой для предпринимателей.

Председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов проинформировал о деятельности Агентства и механизме «Друг МСБ», довел до внимания, что данный механизм является одним из важных проектов, сформированных на основе платформы сотрудничества между государством и предпринимателями в соответствии со стратегической линией Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Государство - лучший партнер предпринимателя".

Было отмечено, что в городах и районах, где функционирует «Друг МСБ», этот механизм, помогает определить и реализовать инициативы и потенциал субъектов малого и среднего бизнеса, а также оказываем поддержку в создании и развитии на всех этапах субъектов МСБ, помогает защищать права предпринимателей. Деятельность «Друзей МСБ» планируется организовать и в других городах и районах экономического региона.

В настоящее время "Друзья МСБ" действуют в 13 районах и городах страны.

В рамках мероприятия прошла презентация "Друзей МСБ". Участники мероприятия были проинформированы о направлениях деятельности и оказываемых услугах, после чего состоялась сессия вопросов и ответов.

Затем участники мероприятия ознакомились с офисом "Друга МСБ", расположенным в Центре Гейдара Алиева в Шеки. Здесь созданы все условия для оказания многочисленных услуг агентства предпринимателям, офис оснащен необходимым оборудованием и обучающими материалами. Как отмечается в сообщении министерства, в одном офисе с "Другом МСБ" будут действовать и "Волонтеры МСБ".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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