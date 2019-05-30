Предпринимателям одного из регионов Азербайджана выданы льготные кредиты на большую сумму

30 мая 2019 22:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана провел очередной бизнес-форум по льготному кредитованию предпринимательства в Шамахинском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

На форуме был обсужден экономический потенциал Шамахинского района и представлены примеры приоритетных сфер развития экономики региона, таких как сельский туризм, зерновые предприятия, а также центры виноградарства, картофелеводства, интенсивного садоводства, селективного животноводства, пчеловодства и логистики.

Было отмечено, что с начала текущего года фонд выдал 416 предпринимателям льготные кредиты на общую сумму 41,5 миллиона манатов на реализацию проектов стоимостью в 159,9 миллиона манатов, что создаст более 1500 новых рабочих мест.

Также 29 предпринимателям Горно-Ширванского экономического района со стороны фонда были выданы льготные кредиты на общую сумму 1,2 миллиона манатов. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов в сфере животноводства, виноградарства, производства обуви и других сфер.

Отметим, что Фонд развития предпринимательства Азербайджана был создан при министерстве экономики Азербайджана в 1992 году.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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