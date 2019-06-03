AZAL ведет переговоры с Boeing по срокам поставок самолетов 737 MAX-8

БАКУ /Trend/ - Компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует перенести сроки поставки самолета Boeing 737 MAX-8 на 2024 год, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в компании, продолжаются переговоры с корпорацией Boeing касательно поставок самолетов Boeing 737 MAX-8, которые согласно подписанному в 2017 году контракту должны были начаться уже в этом году.

Согласно договору AZAL уже произвела предварительные выплаты, они будут приняты во внимание корпорацией Boeing в 2024 году. Стороны также обсуждают поставки новых широкофюзеляжных самолетов.

Азербайджанский авиаперевозчик продолжает эксплуатировать существующий парк самолетов, куда входят современные машины таких ведущих производителей, как Boeing, Airbus и Embraer.

Все самолеты 737 MAX-8, приобретенные многими авикомпаниями по всему миру, были вынужденно отстранены от полетов после двух трагических инцидентов с ними. Десятого марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года крушение потерпел самолет аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии, в результате чего погибли 189 человек.

Отметим, что в апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на приобретение пассажирских самолетов Boeing-737 MAX. Общая сумма соглашения составляет около одного миллиарда долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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