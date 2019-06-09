Региональный директор: Всемирный банк рад сотрудничать с правительством Азербайджана в реализации многих реформ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) рад сотрудничать с правительством Азербайджана в реализации многих реформ. Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала региональный директор ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембо.

«Я хотела бы подчеркнуть реформы в ключевых областях. В их числе реформы по улучшению инвестиционного климата и в ведении бизнеса. Они позволили Азербайджану добиться прогресса в рейтинге «Doing Business» ВБ. Это охватывает такие показатели, как время на создание бизнеса, на получение доступа к лицензиям, к электроэнергии и всему прочему, необходимому для функционирования бизнеса. Азербайджан очень хорошо справился с этой задачей. И в рейтинге «Doing Business» страна переместилась с 57 на 25 место. Азербайджан вошел в десятку стран осуществивших наиболее успешные реформы», - сказала Тембо.

Региональный директор отметила, что Всемирный банк рад наблюдать и реформы в финансовом секторе Азербайджана.

«Как вы знаете, два года назад в Азербайджане произошел ряд потрясений, связанный с банковским сектором, и около 11 банков потерпели крах. Но правительство смогло провести реформы, которые возродили финансовый сектор. Это способствует росту экономики. Всемирный банк поддерживает и инвестирует в такие ключевые сектора, как сельское хозяйство, транспорт, развитие человеческого потенциала, здравоохранение, образование. ВБ также оказывает поддержку людям в сельских регионах, в особенности женщинам, для развития предпринимательской деятельности, чтобы население могло получать доходы и улучшило качество своей жизни. Уровень бедности резко снизился. Мы очень рады, что немногие оставшиеся среди малоимущих вскоре будут выведены из-за черты бедности», - добавила Тембо.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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