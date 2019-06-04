Назначен исполняющий обязанности председателя правления БФБ

БАКУ /Trend/ - Третьего июня 2019 года состоялось собрание акционеров ЗАО “Бакинской фондовой биржи” (БФБ), в ходе которой был назначен исполняющий обязанности председателя правления, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

Как сообщили в обществе, на собрании было объявлено, что председатель правления БФБ Вугар Намазов покинул свою должность по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Намазов отметил, что обязанности главы временно будет исполнять член правления БФБ и глава операционного и IT-департамента Эльдар Абдуллаев.

На собрании были утверждены финансовые результаты за 2018 год, а также состоялось обсуждение бюджета на 2019 год, после чего он был утвержден. В ходе собрания также был сформирован новый состав аудиторского комитета.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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