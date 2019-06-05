В Азербайджане растет производство стройматериалов

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2019 года объем производства строительных материалов в Азербайджане в суммарном выражении составил 240,1 миллиона манатов, что на пять процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

По данным отчета, наибольший рост был зафиксирован в производстве асфальта - в 2,2 раза, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – на 73,7 процента, строительного кирпича – на 69,8 процента.

Наибольшее сокращение наблюдалось в производстве строительного гипса – на 61,8 процента, сборных бетонных строительных конструкций - на 52,5 процента.

Виды продукции Произведено в январе-апреле 2019 г. Изменение по сравнению с январем-апрелем 2018 г. (в %) Количество готовой продукции на складах на 1.05.2019 Цемент (тыс. тонн) 996,3 105,2 94,9 Строительный гипс (тыс. тонн) 1,9 38,2 2,1 Строительный известняк (тыс. тонн) 13,1 141,5 0,9 Строительные блоки и кирпичи (тыс. тонн) 44,0 173,7 34,0 Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м.) 14,1 47,5 5,5 Асфальт (тыс. тонн) 80,6 2,2 - Строительный кирпич (тыс. куб. м.) 135,1 169,8 17,5 Бетонная смесь (тыс. тонн) 423,3 111,7 - Обработанный мрамор, травертин, алебастр и изделия из них (тонн) 7 654,7 153,3 358,5

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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