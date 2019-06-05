BP завершила реализацию социального проекта в Азербайджане

5 июня 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Британская BP и ее партнеры завершили реализацию социального проекта в Азербайджане - “Поддержка эффективному управлению миграционными процессами”, начатую в 2015 году, об этом сообщает Trend со ссылкой на сообщение компании.

Согласно сообщению, проект является частью масштабной программы “Повышение потенциала миграционного и пограничного управления в Азербайджане”.

Общий объем инвестиций BP и ее партнеров в проект составил 664,9 тысячи евро и охватил шесть фаз, реализуемых в течение четырех лет (2015-2018 годы).

Цель проекта заключалась во внедрении передовой международной практики в Азербайджане для содействия эффективной реализации государственных миграционных стратегий, политики и законодательства посредством наращивания потенциала и технической помощи.

За последние 27 лет BP и ее партнеры реализовали большое количество масштабных социальных инвестиционных проектов в Азербайджане. В первом квартале 2019 года BP и ее партнеры вложили более 1,3 миллиона манатов в реализацию социальных проектов в Азербайджане.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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