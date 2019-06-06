Туркменистан приступил к уборке пшеницы

6 июня 2019 11:33 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Ашхабаде призывают к экономному расходованию природного газа
Энергетика 12:08
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 11:34
Туркменистан продлил тендер на строительство нефтеналивного пирса
Тендеры 09:32
В Ашхабаде на региональном уровне обсудили водную проблематику
Туркменистан 09:24
На Каспии произошло землетрясение
Общество 5 июня 20:14
Китай закупит газотурбинные запчасти для проекта в Туркменистане
Тендеры 5 июня 14:13
Лента новостей
Наманганская область продолжает сотрудничество с индийскими компаниями
Бизнес 12:27
Азербайджанские студенты приняли участие в Глобальном форуме Американского еврейского комитета (ФОТО)
Политика 12:14
В Ашхабаде призывают к экономному расходованию природного газа
Энергетика 12:08
Азербайджан участвует в конференции ПА ОБСЕ в Тбилиси
Политика 12:01
Конгрессмен: Азербайджан - один из основных партнеров США в сфере международной безопасности и борьбы с терроризмом
Политика 11:54
Общий объем депозитов в Азербайджане увеличился более чем на 9%
Бизнес 11:51
Ученые выяснили, как первобытные люди расселялись на краю Евразии
В мире 11:42
Кредитование регионов Азербайджана растет
Бизнес 11:41
Венгрия расширит свои трубопроводные мощности для "Турецкого потока"
В мире 11:39