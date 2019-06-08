Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 23%

БАКУ/Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 23 процентов в первом квартале текущего года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе совместного завтрака, организованного двусторонним деловым советом в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Торговые отношения развиваются очень успешно. За прошлый год рост товарооборота составил по нашей статистике около 19 процентов. За первый квартал года он возрос уже на 23 процента. Но мы считаем, что имеется еще больший потенциал для роста. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Договорились, что российская сторона предоставит нам информацию о своих потребностях, в частности, по сельхозпродукции на перспективу. Тем самым мы сможем информировать наших производителей, в каких сегментах российского рынка имеются потребности», - сказал Мустафаев.

Министр отметил, что азербайджанская сторона готова обеспечить производство, переработку, логистику и сделать все необходимое совместно с российскими партнерами, для того, чтобы доставить эту продукцию на российский рынок в оговоренные сроки и на качественном уровне.

«Мы расширим и обновим инфраструктуру еще по двум приграничным постам. Вероятно, на следующей неделе мы встретимся в Дагестане и еще раз обсудим эти вопросы. Хотим обеспечить условия для максимально комфортной перевозки грузов через азербайджано-российскую границу. Между нашими странами заключено соглашение по свободной торговле, что предоставляет нам большие возможности. Кроме того, мы договоримся с таможенными органами об обеспечении электронного обмена информацией. Все сертификаты, которые необходимы для экспорта и импорта продукции будут направляться в электронном формате», - сказал министр.

Далее, министр рассказал о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в транспортной сфере, особо подчеркнув роль маршрута «Север-Юг»

«Транспортный коридор «Север-Юг» уже работает. Грузы из России через Азербайджан доставляются в Иран и в обратном направлении. За прошлый год грузооборот по этому маршруту возрос более, чем в восемь раз. А за первый квартал этого года грузооборот увеличился почти в два раза. Мы считаем, что незадействованный потенциал еще выше», - сказал Мустафаев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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