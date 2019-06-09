Азербайджан стал больше зарабатывать на экспорте спутниковых услуг

9 июня 2019 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем дохода ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг по итогам января-апреля 2019 года составил 13,7 миллиона долларов, что по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года больше на 47,3 процента.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

Объем экспорта спутниковых услуг в апреле этого года составил шесть миллионов долларов.

По данным центра, доход ОАО, полученный от экспорта услуг, составил 89 процентов от общего объема доходов оператора.

Услуги ОАО были оказаны 17 странам, в том числе, США, Малайзии, Франции, Великобритании, ОАЭ и другим странам.

Напомним, что в ведении ОАО "Азеркосмос" находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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