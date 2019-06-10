Посол: Создается российско-азербайджанское СП по производству лекарств

10 июня 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия и Азербайджан в рамках дорожной карты прорабатывают совместные механизмы по созданию совместных производств в фармацевтической сфере.

Об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников сказал в понедельник на пресс-конференции, состоявшейся в АМИ Trend.

По его словам, Россия и Азербайджан создают СП по производству лекарств.

«Практически завершаются работы по созданию СП фармацевтического характера с участием российской компании "РФарм" и азербайджанской компании по производству лекарств. СП должно носить название «Хаят Фарм», - сказал Бочарников.

По словам российского дипломата, создание совместного предприятия ожидается до конца текущего или же в начале 2020 года.

«Продолжается выполнение задач, предусмотренных в рамках дорожных карт в различных направлениях, в том числе в промышленном, производственном секторах. В частности, в данном случае речь идет о создании совместного фармацевтического производства на территории Азербайджана», - добавил посол.

(Автор: Матанат Насибова)

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