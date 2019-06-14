Объем проблемных кредитов в Азербайджане продолжает сокращаться

БАКУ /Trend/ - За апрель 2019 года объем проблемных кредитов сократился на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

Согласно отчету Центрального банка (ЦБ), объем проблемных кредитов сократился на 205 миллионов, составив 1,5 миллиарда манатов. При этом удельный вес просроченных займов за тот же период снизился с 14,5 процента до 11,6 процента.

Общий объем кредитного портфеля вырос на 10,1 процента, составив 13,01 миллиарда манатов. Доля государственных банков составила 2,13 миллиарда манатов (16,4 процента от общей доли), частных банков – 10,5 миллиарда манатов (81 процент от общей доли), небанковских кредитных организаций (НКО) – 336,6 миллиона манатов (2,6 процента от общей доли).

Объем кредитов в национальной валюте в апреле 2019 года составил 8,37 миллиарда манатов (рост по сравнению с апрелем 2018 года на 16,5 процента), а их доля в кредитном портфеле банков составила 64,3 процента.

В иностранной валюте было выдано кредитов на сумму 4643,4 миллиона в манатном эквиваленте (рост по сравнению с апрелем 2018 года на 0,2 процента), при удельном весе 35,7 процента.

Объем краткосрочных кредитов составил 2 605,5 миллиона манатов, долгосрочных кредитов – 10 405,8 миллиона манатов.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики (апрель 2019 года):

Торговля и сектор услуг Энергетика, химия и сектор природных ресурсов Сельское хозяйство и переработка Строительство и имущество Промышленность и сектор производства Транспорт и связь Домохозяйства Объем кредитов Доля (%) Объем кредитов Доля (%) Объем кредитов Доля (%) Объем кредитов Доля (%) Объем кредитов Доля (%) Объем кредитов Доля (%) Объем кредитов Доля (%) апрель 2019 года 2274.2 17.5 447.9 3.4 479.5 3.7 357.4 2.7 763.7 5.9 1271.9 9.8 5515.8 42.4 апрель 2018 года 1991.8 16.9 308.7 2.6 455.9 3.9 515.3 4.4 675.2 5.7 1104.8 9.4 4689.4 39.7

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием, и около 120 небанковских кредитных организаций.

Официальный курс на шестое июня 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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