Автопром Азербайджана лидирует среди промпредприятий

БАКУ/Trend/- С начала года наибольшая активность в ненефтяной промышленности наблюдалась в автопромышленности (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов,85,6 процента). Хорошие показатели и у производителей напитков (78,8 процента), ткацкая промышленность (61,4 процента), производителей мебели (58,7 процента), резины и изделий из пластической массы (59,3 процента), бумаги и картона (34,6 процента), химической промышленности (32,6 процента) и пр.

Об этом, как передает Trend, рассказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев официальным СМИ.

В Азербайджане с каждым годом растет производство легковых и грузовых автомобилей. Только на автомобильном заводе "Хазар", функционирующем с марта 2018 года в Нефтчалинском промышленном квартале, произведено более 1600 легковых автомобилей, большинство из которых проданы. Предприятие приняло заказ еще примерно на 400 автомобилей.

В январе-марте 2019 года число работников, занятых в промышленных сферах страны, составило более 204 тыс. человек, а среднемесячная заработная плата – 1037 манатов.

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