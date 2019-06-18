PASHA Bank внедряет на рынке кассовые терминалы нового поколения - Smart Kassa

БАКУ /Trend/ - Интервью АМИ Trend с членом правления и главным операционным директором PASHA Bank Джалалом Оруджевым.

- Какие основное тренды развития сегмента безналичных платежей вы наблюдаете в настоящее время в Азербайджане? Какова роль госведомств и частных банков в этом процессе?

- Главное, что необходимо отметить на сегодняшний день - доля безналичных платежей в Азербайджане растет, средняя же сумма одной транзакции снижается. Это означает, что пользование платежными картами прочно входит в обиход общества, что и является наглядным показателем роста безналичного оборота. В частности, за последние несколько лет объемы оборота посредством пластиковых карт в крупных и средних торговых точках значительно увеличился. Эта тенденция также отражают рост прозрачности и процессы «обеления» в экономике.

Основным же условием развития безналичных платежей в стране является проведение успешных экономических реформ и обеспечение максимальной прозрачности во многих сферах экономики. Так, последние проекты министерства по налогам и государственного таможенного комитета стимулировали переход ведения деятельности компаний и предприятий частного сектора экономики на прозрачный, безналичный расчет, что наглядно видно из отчетов данных ведомств за 2018 год. Деятельность регуляторов рынка – Палаты надзора над финансовыми рынками и Центральным банком Азербайджана также сильно повлияла на расширения масштабов безналичных оборотов в стране. Мы, как один из ведущих финансовых институтов страны, тесно взаимодействующий с реальным сектором экономики, наблюдаем, что на сегодняшний в Азербайджане сформировался самый благоприятный климат для дальнейшего многократного увеличения безналичных оборотов.

В свою очередь, частные банки страны активно участвуют в стимулировании своих клиентов для еще большего применения инструментов безналичной оплаты. Используя передовые технологии и совершенствуя функционал платежных систем, участники рынка создают и модернизируют мобильные приложения, проводят стимулирующие мероприятия, увеличивают сеть POS-терминалов и др. Конечно, существуют еще множество законодательных и правовых нюансов, требующих внимания всех сторон данного процесса, и они успешно решаются совместно с регуляторами рынка.

- Какие изменения рынка вы ожидаете на фоне реализации инициативы министерства по налогам по внедрению касс нового поколения? Какие решения предложит PASHA Bank для своих клиентов?

- Развитие безналичных платежей связано с налоговыми реформами и требованиями регулятора, в рамках которых планируется установка кассовых аппаратов нового поколения. Предполагается, что информация о любой операции, осуществленной в торговой точке посредством новых касс, будет сразу отображаться в базах регулятора, что позволит ведомству анализировать оборот торгового объекта, что может привести к снижению числа уклонений от выплат налогов. С внедрением на рынке новых кассовых аппаратов прозрачность операций резко повыситься, что может привести к снижению количества налоговых проверок предпринимателей.

В свете новых требований на законодательном уровне, PASHA Bank совместно с партнером предоставляет на рынке кассовый аппарат нового поколения Smart Kassa. Аппарат совмещает в себе онлайн-кассу, POS-терминал, функцию печати чека и полностью соответствует всем требованиям министерства по налогам, которые вступят в силу в обозримом будущем. С учетом предполагаемых объемов проводимых операций, PASHA Bank предлагает приобретение контрольно-кассовых аппаратов для своих целевых клиентов на льготных условиях, вплоть до предоставления оборудования на бесплатной основе.

- В чем преимущество новшества и особенности новых кассовых аппаратов, которые вы планируете внедрять?

- Основное преимущество в том, что кассовый аппарат Smart Kassa одновременно является и фискальным регистратором, подключенным напрямую к централизованной базе данных. Этим устройством можно пользоваться как в качестве кассового аппарата для наличных платежей, так и в качестве POS-терминала, который будет принимать к оплате карты любых банков. То есть, вместо двух или трех аппаратов можно обойтись одним компактным решением. Комиссии с пластиковых карт будут взиматься как у обычного POS-терминала. Еще одним из преимуществ является то, что предприниматели смогут вести свой бизнес, не беспокоясь о налоговых проверках - данные о денежных оборотах, поступающие в систему, позволят анализировать информацию дистанционно.

При создании Smart Kassa нами использовался опыт таких стран, как Турция и Россия. Мы уверены, что это устройство будет незаменимым инструментом для малого и среднего бизнеса. Предлагаемые PASHA Bank кассовые аппараты нового поколения идеально подходят для объектов торговли и услуг (магазины, пункты общественного питания и т.д.), а также являются выгодным решением для курьерских служб и организаций выездной торговли, так как функционируют посредством SİM-карты или Wi-Fi соединения.

Более того, обратиться за предоставлением устройства нового поколения можно уже сейчас, так как аппарат также функционирует и в качестве обычной кассы. После вступления в силу изменений в налоговом законодательстве, все модули Smart Kassa будут активизированы автоматически.

- Когда ожидается установка кассовых аппаратов Smart Kassa?

- К активной фазе внедрения данных аппаратов мы планируем уже к концу текущего месяца. Как я уже отметил выше, на начальном этапе аппараты будут функционировать как POS-терминалы и кассовый аппарат. Ближе к концу года мы планируем запустить в этих устройствах специальные системы, в которых предприниматели смогут вести складской и бухгалтерский учеты, что сэкономит им время для составления месячных и квартальных отчетов. Одним словом, с помощью кассовых аппаратов Smart Kassa предприниматели смогут в значительной степени усовершенствовать контроль над системой учета проведения операций и оптимизировать расходы.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о новом продукте Miles&Smiles, который был выведен на рынок буквально пару месяцев назад.

- Как вам известно, PASHA Bank и Turkish Airlines подписали эксклюзивное соглашение, выпустив на местный рынок карточный продукт Miles&Smiles. Владельцы карт получают возможность осуществлять безналичные платежи в объектах торговли и услуг, зарабатывать мили и обменивать их на авиабилеты по более чем 300 направлений по всему миру. При бронировании отелей, аренде автомобилей, совершении покупок, клиенту, использующему карту Miles&Smiles, предоставляются скидки вплоть до 35%. Скидки и различные бонусы действуют как при совершении безналичных платежей в Азербайджане, так и за рубежом.

- Каковы предварительные результаты банка в digital-направлении в этом году? Какие продукты и услуги вы планируете внедрить в обозримом будущем?

- В начале 2019 года мы стали первым банком на рынке, который ввел услугу открытия счета в режиме онлайн. Разработкой проекта занималась наша Цифровая лаборатория, которую мы создали в прошлом году, где применяем передовые технологии и ведущие языки программирования. Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность открывать текущие и карточные счета в любое время суток, включая нерабочие часы, оплачивать открытие счета, подключаться к тарифным пакетам и автоматически подключаться к услуге онлайн-банкинга.

Что касается новых проектов, то на самом деле их много и большинство из них связано с digital-составляющей нашей деятельности. Помимо предоставления на рынке новых кассовых аппаратов Smart Kassa, о которых мы говорили выше, мы активно работаем над проектом предоставления нашим клиентам возможности пользоваться нашими кредитными продуктами в режиме онлайн. Во всех этих проектах мы тесно сотрудничаем с министерством по налогам и ASAN Finans.

- Зарплатные проекты от PASHA Bank пользуются популярностью на рынке. Какие преимущества предоставляются организациям и предприятиям, подключающимся к зарплатным проектам банка? Какие выгоды приобретает конечный держатель?

- Для компаний основным плюсом является то, что комиссия за подключение к зарплатному проекту PASHA Bank является одной из самых низких на рынке, а сами процессы подключения к проекту, дополнительного заказа карт, начисление заработной платы, бонусов и другие операции максимально упрощены интеграцией системы в нашем Интернет-банкинге. Для сотрудников же основное преимущество заключается в том, что держатели зарплатных карт могут воспользоваться значительными скидками в магазинах, ресторанах, центрах образования и других объектах. Также мы обладаем самой большой и постоянно растущей сетью партнерских банкоматов – более 700 АТМ по всему Азербайджану, где пользователь может обналичить средства при необходимости. В свою очередь, посредством мобильного приложения PASHA Bank клиенту открывается широкая линейка продуктов и сервисов, в том числе оплата парковки, услуг такси и пр.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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