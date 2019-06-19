В июле в Грузии состоится закрытое мероприятие по вопросам недвижимости

19 июня 2019 15:13 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Состоялась конференция командно-штабных учений «Eternity-2019» (ФОТО)
Общество 14:05
Определены лидеры по вкладам инвестиций в Грузию
Бизнес 13:53
Растут инвестиции в сферу охраны окружающей среды Казахстана
Бизнес 13:13
Людмила Духовная проведет в Грузии мастер-класс для актеров из шести стран
Культура 12:00
Грузия реализует новый проект в сфере энергетики
Энергетика 10:27
Грузия приняла участие в конференции Инициативы прозрачности добывающих отраслей
Бизнес 08:55
Лента новостей
Проведены учения ракетно-артиллерийских подразделений азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 16:20
Иран в июле начнет второй этап свертывания обязательств по ядерной сделке
Иран 16:20
"История игрушек-4" в IMAX и за городом. Почему стоит посмотреть четвертую часть саги?
Интересное 16:01
Для удобства клиентов Nar уже в гипермаркете
Экономика 16:00
Посольство США организовало визит американских спортивных послов в Азербайджан (ФОТО)
Азербайджан 15:56
Мирза Мухаммедгасани: Даже слепым он не переставал исполнять мугам (ФОТО)
Культура 15:45
Медики из США научили умные колонки "слышать" сердечные приступы
Другие страны 15:42
Узбекские Авиалинии закупают запчасти
Тендеры 15:38
Российский аналитик: Участие Азербайджана в проекте «Север-Юг» повышает политический статус государства в регионе и мире
Точка зрения 15:35