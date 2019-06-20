Bank Respublika привлек кредит на $8 млн

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika подписал кредитный контракт с Голландским банком развития (FMO) на восемь миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на Bank Respublika.

Согласно информации, кредита сроком на три года был выделен на финансирование аграрного сектора, сферы малого и среднего бизнеса. Также средства были выделены для финансирования деятельности молодых предпринимателей и женщин-предпринимателей.

Как сообщили в банке, кредит поможет расширить финансирование сельского хозяйства в регионах Азербайджана, в частности, окажет поддержку предпринимателям малого и среднего бизнеса.

«Подписание соглашения с FMO, одним из крупнейших финансовых институтов Европы, говорит о высоком доверии нашему банку и его стратегии, направленной на поддержание развития малого и среднего бизнеса и содействие созданию новых рабочих мест в стране», сказал председатель правления Bank Respublika Тариэль Исмайлов.

Активы Bank Respublika на 31 марта 2019 года превысили один миллиард манатов, показав прирост на 47 процентов по сравнению с первым кварталом 2018 года. Кроме этого, совокупный капитал банка увеличился на 28 процентов, кредитный портфель на 45 процентов, депозитный портфель на 60 процентов, а чистая прибыль банка выросла более чем в трое раза.

Чистая процентная прибыль банка за первый квартал текущего года увеличилась в два раза и составила 8,14 миллиона манатов, а чистая операционная прибыль банка увеличилась более чем в четыре раза и составила 2,48 миллиона манатов.

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.