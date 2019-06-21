Промышленное производство в Азербайджане выросло

БАКУ /Trend/ - Промышленные предприятия и действующие в этой области частные предприниматели в январе-мае 2019 года произвели продукции на сумму 19,6 миллиарда манатов, что 2,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные Госкомстата.

Как сообщили в Госкомстате, производство ненефтяной продукции было увеличено по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов.

Согласно данным, 69,9 процента промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 25,1 процента – перерабатывающем секторе, 4,3 процента – в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и пара, 0,7 процента – в секторе водоснабжения, очищения отходов и переработки.

В добывающем секторе производство нефти снизилось на 2,9 процента, а добыча товарного газа была увеличена на 40,4 процента.

В перерабатывающем секторе возросло производство в таких сферах как переработка дерева и производство пиломатериалов на 92,8 процента, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 63,9 процента, производство напитков – на 59,8 процента, производство текстильной продукции – на 47,4 процента, установка и ремонт машин и оборудования – на 46,7 процента, производство мебели – на 45,8 процента, производство резиновых и пластиковых изделий, а также производство бумаги и картона – на 32,8 процента, производство продукции химической промышленности – на 30,4 процента, производство готовых металлических изделий – на 21,1 процента, производство продуктов питания – на 20,5 процента, производство полиграфической продукции – на 19,5 процента, производство фармацевтической продукции – на 16,8 процента, производство машин и оборудования – на 15,8 процента, производство табачных изделий – на 14,9 процента, производство строительных материалов – на пять процентов.

В свою очередь, за отчетный период снизилось производство в таких сферах как выпуск одежды – на 0,1 процента, производство других транспортных средств – 1,8 процента, электрического оборудования – на 7,9 процента, компьютерной, электронной и оптической продукции – на 8,8 процента, продукции металлургической промышленности – на 18,4 процента, кожи и кожаных изделий, обуви – на 27,7 процента.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и тепловой энергии объем производства был увеличен на 0,4 процента, а в секторе водоснабжения, очищения отходов и переработки - на восемь процентов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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