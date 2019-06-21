Иностранные туристы в Турции предпочитают оплачивать счета банковскими картами

21 июня 2019 14:26 (UTC+04:00)

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