В Азербайджане увеличился общий объем депозитов

24 июня 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общий объем депозитов в Азербайджане за апрель 2019 года составил 22,13 миллиарда манатов, что на 9,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка страны.

В частности, увеличился объем депозитов нефинансовых организаций на 11,7 процента по сравнению с апрелем 2018 года (10,561 миллиарда манатов), составив 11,8 миллиарда манатов. Общий объем депозитов юридических лиц в апреле 2019 года достиг 13,42 миллиарда манатов.

Что касается депозитов физических лиц, то этот показатель увеличился на 10,6 процента, составив 8,72 миллиарда манатов.

По итогам апреля 2019 года, депозиты в иностранной валюте составили 14,21 миллиарда манатов (64,2 процента всех депозитов), что на 0,01 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Также наблюдается значительный рост вкладов в национальной валюте. Объем увеличился на 32,2 процента, по сравнению с апрелем прошлого года, достигнув отметки 7,9 миллиарда манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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