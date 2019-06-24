Спецсоветник по вопросам безопасности Афганистана провел переговоры в Ашхабаде

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча с делегацией Афганистана во главе с советником по вопросам национальной безопасности этой страны Хамдуллой Мохибом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Укрепление и развитие дружественно-братских отношений с Афганистаном является основными направлениями внешней политики Туркменистана, сказано в информации.

Афганская сторона обратила внимание на выдвигаемые официальным Ашхабадом международные инициативы по урегулированию мирным путем ситуации в соседней стране и усилий по социально-экономическому восстановлению Афганистана.

Стороны обсудили ряд вопросов по строительству проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), а также системы электропередач и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Отметим, что Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном, и ранее выступил с инициативой проведения у себя под эгидой ООН переговоров по восстановлению мира в соседнем государстве.

Официальный Ашхабад выступает за оказание более масштабной и адресной международной экономической помощи Афганистану, в первую очередь, через вовлечение этой страны в реализацию крупных инфраструктурных проектов в энергетике и транспорте.

Примерами тому являются проекты прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), сооружения железнодорожных магистралей из Туркменистана в афганском направлении.

С территорией Афганистана - где продолжительный период сохраняется нестабильная ситуация связан и крупномасштабный проект по прокладке газопровода в Индию и Пакистан для поставок туркменского газа. Наблюдатели полагают, что реализация данного проекта может способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечит страну гарантированным доходом за транзит.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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