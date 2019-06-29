Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы делового партнерства

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону приоритетные вопросы межгосударственного диалога, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Разговор состоялся по по инициативе узбекской стороны, и был приурочен ко дню рождения главы Туркменистана.

Главы государств, согласно информации, констатировали наличие перспектив для активизации взаимовыгодного партнёрства.

При этом отмечалось наличие солидного потенциала для поступательного наращивания продуктивных связей, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, индустриальном секторе, транспортно-коммуникационной сфере, агропромышленном комплексе.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что двусторонние связи соседних стран за последние годы заметно активизировались. Согласно данным узбекской стороны, общий объём товарооборот в 2018 году вырос до 302 миллионов долларов со 177 миллионов долларов годом ранее.

Напомним, что две страны в апреле 2018 года подписали контракты и меморандумы, предусматривающие совместные проекты общей стоимостью более 250 миллионов долларов США.

Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, введенного в строй в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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