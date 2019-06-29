Оразгелди Суханов: Между Азербайджаном и Туркменистаном есть большие перспективы в сфере транспорта и транзита

АШХАБАД- БАКУ /Trend Life/ - Одним из важных проектов направленных на дальнейшее развитие коммуникаций между Туркменистаном и Азербайджаном, является транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция ("Lapis Lazuli"), по которому уже были проведены тестовые поставки грузов из Афганистана в Турцию, сказал Trend председатель агентства Türkmenawtoulaglary министерства промышленности и коммуникации Туркменистана Оразгелди Суханов.

«Караван в составе девяти грузовых автомобилей, который начался в Герате, декабре 2018 года, успешно прошел маршрут. Мы хотели в этом транспортном коридоре определить грузопоток автомобилей, железнодорожный и морской путь, чтобы определить единый тариф. Для дальнейшей успешной реализации данного проекта мы с Азербайджаном решили вопрос визового режима. Ныне транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция является очень перспективным. Посредством морских портов между нашим странами улучшается грузооборот. Важную роль в данном вопросе играют порты двух государств: Туркменбашинский международный морской порт и Бакинский международный морской торговый порт Алят. Имеется вся необходимая правовая база для осуществления двустороннего сотрудничества в этом направлении», - отметил Оразгелди Суханов.

Председатель агентства Türkmenawtoulaglary также отметил перспективность проекта транспортного коридора "Каспийское море -Черное море", который будет связывать морские порты Туркменистана, Азербайджана с портами Грузии и Румынии. Этот коридор послужит улучшению связей между странами Европы и Азии в контексте принятой недавно Стратегии Евросоюза для Центральной Азии.

«Основными направлениями развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном являются сферы транспорта и транзита. Взаимовыгодное сотрудничество приведет к дальнейшему развитию Азербайджана и Туркменистана, которые находятся на Великом шелковом пути и тесно сотрудничают со многим странами мира. Европейские структуры также заинтересованы в развитии международного транспортного маршрута Каспийское море - Черное море. Азербайджан - наш стратегический партнер, и наши интересы всегда совпадают, а реализуемые проекты пойдут на благо развития транспортных инфраструктур» - отметил Оразгелди Суханов.

Напомним, что на днях в Бухаресте состоялась четырехсторонняя встреча экспертной рабочей группы по международному транспортному маршруту Каспийское море - Черное море, на которой члены делегаций обменялись информацией по существующей в странах транспортной инфраструктуре вдоль маршрута, а также перспективам ее расширения. Были рассмотрены вопросы разработки и внедрения на национальном уровне нормативно-правовых актов, способствующих созданию благоприятных условий для функционирования коридора Каспийское море - Черное море и активизации экономического сотрудничества по направлению «Восток-Запад».

(Автор: Вугар Иманов)

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