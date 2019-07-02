Статистика уборки зерновых в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
В этом году на территории Азербайджана зерно было посажено на территории 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень.
По информации на 29 июня, в стране зерно убрано на территории 740 090 гектаров, на территории 315 978,4 гектара - ячмень, на территории 424141,4 гектара – пшеницы.
Всего до сегодняшнего дня по стране убрано 2 380 085 тонны зерна, средняя урожайность на каждый гектар составляет 32,2 центнера.
В Бардинском, Зардабском, Уджарском, Евлахском, Сабирабадском, Саатлинском, Сальянском, Билясуварском, Кюрдамирском, Агдамском, Тертерском, Балакенском, Гахском, Нефтчалинском, Имишлинском, Физулинском, Масаллинском и Хызынском районах завершилась уборка ячменя. В Бейлаганском, Геранбойском, Джалилабадском, Гекчайском и Агдашском районах завершается уборка ячменя. Так, из засеянных ячменем 11630 гектаров на территории Агдаша уже убрано 11 515 гектаров площади. В районе урожайность по ячменю составляет 24,1 центнеров с гектара.
В Гекчайском районе из засеянных ячменем 6 851 гектаров уже убрано 6 847 гектаров. Урожайность по ячменю в этом районе составляет 30,5 центнеров с гектара.
Высокие результаты в уборке ячменя и в Шекинском, Гаджигабульском, Агсуинском районах:
|
Район
|
Территории ячменя, га
|
Убранные территории, га
|
Урожайность, ц/га
|
Нефтчала
|
31404
|
31404
|
27,5
|
Шеки
|
21626,3
|
21560
|
34,3
|
Сабирабад
|
9600
|
9600
|
37,7
|
Зардаб
|
5730
|
5730
|
30,6
|
Евлах
|
5082,5
|
5082,5
|
28,5
|
Джалилабад
|
4509,1
|
4460
|
35,2
|
Барда
|
2601
|
2601
|
38,9
|
Бейлаган
|
1765
|
1760
|
29,2
|
Агсу
|
16036
|
15740
|
31,0
|
Билясувар
|
14900
|
14900
|
30,9
|
Галджигабул
|
11008
|
9967
|
30,0
|
Геранбой
|
13449
|
13339
|
29,0
|
Гекгель
|
2377
|
2113
|
24,9
|
Шамахы
|
11491
|
10227
|
17,0
|
Исмаиллы
|
6173
|
5267
|
32,2
|
Шабран
|
4981,5
|
4586
|
24,0
|
Габала
|
4400
|
4200
|
32,0
|
Самух
|
3681,5
|
3676
|
34,7
|
Хачмаз
|
5786
|
5442
|
30,2
|
Хызы
|
1949
|
1949
|
16,9
|
Гах
|
2881
|
2881
|
26,2
|
Масаллы
|
2786
|
2786
|
21,4
|
Физули
|
8505
|
8505
|
29,0
|
Агдам
|
2215
|
2215
|
35,5
|
Тертер
|
3815
|
3815
|
33,7
|
Имишли
|
6322
|
6322
|
34,2
|
Гекчай
|
6851
|
6847
|
30,5
|
Сальян
|
9917
|
9917
|
34,2
|
Агдаш
|
11630
|
11515
|
24,1
|
Саатлы
|
5822
|
5822
|
36,2
|
Сиязань
|
2516
|
2480
|
27,5
|
Балакен
|
457,7
|
457,7
|
28,7
|
Джабраил
|
550
|
550
|
30,5
|
Уджар
|
7716
|
7716
|
26,7
|
Загатала
|
3360
|
3070
|
27,7
Уборка ячменя в других районах также идет по графику.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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