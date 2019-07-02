Статистика уборки зерновых в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В этом году на территории Азербайджана зерно было посажено на территории 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень.

По информации на 29 июня, в стране зерно убрано на территории 740 090 гектаров, на территории 315 978,4 гектара - ячмень, на территории 424141,4 гектара – пшеницы.

Всего до сегодняшнего дня по стране убрано 2 380 085 тонны зерна, средняя урожайность на каждый гектар составляет 32,2 центнера.

В Бардинском, Зардабском, Уджарском, Евлахском, Сабирабадском, Саатлинском, Сальянском, Билясуварском, Кюрдамирском, Агдамском, Тертерском, Балакенском, Гахском, Нефтчалинском, Имишлинском, Физулинском, Масаллинском и Хызынском районах завершилась уборка ячменя. В Бейлаганском, Геранбойском, Джалилабадском, Гекчайском и Агдашском районах завершается уборка ячменя. Так, из засеянных ячменем 11630 гектаров на территории Агдаша уже убрано 11 515 гектаров площади. В районе урожайность по ячменю составляет 24,1 центнеров с гектара.

В Гекчайском районе из засеянных ячменем 6 851 гектаров уже убрано 6 847 гектаров. Урожайность по ячменю в этом районе составляет 30,5 центнеров с гектара.

Высокие результаты в уборке ячменя и в Шекинском, Гаджигабульском, Агсуинском районах:

Район Территории ячменя, га Убранные территории, га Урожайность, ц/га Нефтчала 31404 31404 27,5 Шеки 21626,3 21560 34,3 Сабирабад 9600 9600 37,7 Зардаб 5730 5730 30,6 Евлах 5082,5 5082,5 28,5 Джалилабад 4509,1 4460 35,2 Барда 2601 2601 38,9 Бейлаган 1765 1760 29,2 Агсу 16036 15740 31,0 Билясувар 14900 14900 30,9 Галджигабул 11008 9967 30,0 Геранбой 13449 13339 29,0 Гекгель 2377 2113 24,9 Шамахы 11491 10227 17,0 Исмаиллы 6173 5267 32,2 Шабран 4981,5 4586 24,0 Габала 4400 4200 32,0 Самух 3681,5 3676 34,7 Хачмаз 5786 5442 30,2 Хызы 1949 1949 16,9 Гах 2881 2881 26,2 Масаллы 2786 2786 21,4 Физули 8505 8505 29,0 Агдам 2215 2215 35,5 Тертер 3815 3815 33,7 Имишли 6322 6322 34,2 Гекчай 6851 6847 30,5 Сальян 9917 9917 34,2 Агдаш 11630 11515 24,1 Саатлы 5822 5822 36,2 Сиязань 2516 2480 27,5 Балакен 457,7 457,7 28,7 Джабраил 550 550 30,5 Уджар 7716 7716 26,7 Загатала 3360 3070 27,7

Уборка ячменя в других районах также идет по графику.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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