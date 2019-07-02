Статистика уборки зерновых в Азербайджане

2 июля 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В этом году на территории Азербайджана зерно было посажено на территории 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень.

По информации на 29 июня, в стране зерно убрано на территории 740 090 гектаров, на территории 315 978,4 гектара - ячмень, на территории 424141,4 гектара – пшеницы.

Всего до сегодняшнего дня по стране убрано 2 380 085 тонны зерна, средняя урожайность на каждый гектар составляет 32,2 центнера.

В Бардинском, Зардабском, Уджарском, Евлахском, Сабирабадском, Саатлинском, Сальянском, Билясуварском, Кюрдамирском, Агдамском, Тертерском, Балакенском, Гахском, Нефтчалинском, Имишлинском, Физулинском, Масаллинском и Хызынском районах завершилась уборка ячменя. В Бейлаганском, Геранбойском, Джалилабадском, Гекчайском и Агдашском районах завершается уборка ячменя. Так, из засеянных ячменем 11630 гектаров на территории Агдаша уже убрано 11 515 гектаров площади. В районе урожайность по ячменю составляет 24,1 центнеров с гектара.

В Гекчайском районе из засеянных ячменем 6 851 гектаров уже убрано 6 847 гектаров. Урожайность по ячменю в этом районе составляет 30,5 центнеров с гектара.

Высокие результаты в уборке ячменя и в Шекинском, Гаджигабульском, Агсуинском районах:

Район

Территории ячменя, га

Убранные территории, га

Урожайность, ц/га

Нефтчала

31404

31404

27,5

Шеки

21626,3

21560

34,3

Сабирабад

9600

9600

37,7

Зардаб

5730

5730

30,6

Евлах

5082,5

5082,5

28,5

Джалилабад

4509,1

4460

35,2

Барда

2601

2601

38,9

Бейлаган

1765

1760

29,2

Агсу

16036

15740

31,0

Билясувар

14900

14900

30,9

Галджигабул

11008

9967

30,0

Геранбой

13449

13339

29,0

Гекгель

2377

2113

24,9

Шамахы

11491

10227

17,0

Исмаиллы

6173

5267

32,2

Шабран

4981,5

4586

24,0

Габала

4400

4200

32,0

Самух

3681,5

3676

34,7

Хачмаз

5786

5442

30,2

Хызы

1949

1949

16,9

Гах

2881

2881

26,2

Масаллы

2786

2786

21,4

Физули

8505

8505

29,0

Агдам

2215

2215

35,5

Тертер

3815

3815

33,7

Имишли

6322

6322

34,2

Гекчай

6851

6847

30,5

Сальян

9917

9917

34,2

Агдаш

11630

11515

24,1

Саатлы

5822

5822

36,2

Сиязань

2516

2480

27,5

Балакен

457,7

457,7

28,7

Джабраил

550

550

30,5

Уджар

7716

7716

26,7

Загатала

3360

3070

27,7

Уборка ячменя в других районах также идет по графику.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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