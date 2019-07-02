Агентство МСБ Азербайджана помогло предпринимателю в оформлении документации швейного цеха (ФОТО)

2 июля 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Действующий в Габала-Огузском регионе центр «Друг МСБ» Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ), помог в оформлении документации и приведению бухгалтерии в соответствие с правилами национального бухгалтерского учета, в швейном цеху, производящем продукцию под товарным знаком "Erkam", принадлежащему предпринимателю из Огузского района Санану Гаджибабаеву, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Наряду с этим также была оказана помощь в том, чтобы предприниматель наладил работу в Огузском районе.

Занимающиеся ранее предпринимательством в Баку Гаджибабаев при поддержке и поощрении «Друга МСБ» открыл швейный цех в селе Хачмаз Огузского района, в котором работает 22 швеи. Тем самым было поддержано расширение предпринимательской деятельности в регионе, создание нового предприятия и рост занятости.

Напомним, что сеть центров «Друг МСБ», функционирует в 13 городах и районах Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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