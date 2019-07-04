ТуранБанк предлагает своим клиентам премиум карту Black Edition

4 июля 2019 10:00 (UTC+04:00)

ТуранБанк как представитель международной платежной системы MasterCard International, предлагает премиум карту - Mastercard World Black Edition.

Клиент, оформивший карту Mastercard Black Edition, получает широкий выбор специальных предложений по программе Mastercard в Азербайджане и за рубежом: скидки и специальные предложения в ресторанах и бутиках, при бронировании отеля или аренде автомобиля, а также приглашения на закрытые распродажи, показы новых коллекций и интересные культурные события. Также к преимуществам карты относится право доступа в бизнес-залы крупнейших аэропортов мира, консьерж-сервис для решения самых разнообразных вопросов.

Карта World Mastercard Black Edition предоставляет глобальную службу поддержки Mastercard в любой точке планеты и на всех языках.

Позвонить в службу поддержки Masterсard можно по любым вопросам, связанным с банковской картой, в удобное время. С ее помощью можно:

- получить консультацию на нужном языке

- сообщить в банк о потере или краже карты

- срочно перевыпустить карту

- получить срочный аванс наличными

Более подробную информацию можно приобрести, позвонив на номер информационного центра Банка «935» или на WhatsApp номер 050 268 72 22

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