Крупный цементный завод в Азербайджане сократил активы

3 июля 2019 20:17 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистан приступил к производству облицовочного кирпича
Бизнес 29 июня 12:53
Почти 50% активов банковского сектора Казахстана приходится на кредиты
Финансы 28 июня 13:55
В Казахстане выросли активы страхового сектора
Бизнес 28 июня 13:48
Эксперт о причинах снижения спроса и потребления на цементном рынке Азербайджана
Бизнес 25 июня 18:43
Казахстан - второй по производству цемента среди стран ЕАЭС
Бизнес 20 июня 13:46
Международные резервы Казахстана продолжают расти
Финансы 11 июня 10:24
Лента новостей
Джавид Гурбанов: Азербайджан превращается в крупный транзитный и логистический центр
Экономика 21:01
МИД Азербайджана: Требование дополнительных гарантий безопасности для участия на 43 сессии - ничто иное, как повод уклониться от участия в мероприятии
Политика 20:02
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 19:36
Али Ахмедов перевел 50 процентов своей месячной зарплаты в Фонд помощи Вооруженным силам
Политика 18:46
AZAL совместно с IATA провели в Баку международное мероприятие «Aviation Day Azerbaijan» (ФОТО)
Бизнес 18:39
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и США связывают отношения дружбы и сотрудничества
Политика 18:35
Узбекская авиакомпания CAP закупает стройматериалы путем тендера
Тендеры 18:31
Грузия возглавляет Индекс малого предпринимательства
Бизнес 18:31
Газпром заключил пятилетний контракт с Туркменистаном
Туркменистан 18:31