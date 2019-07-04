ЕБРР и DEG выделят по 5 млн. евро для ведущей сети супермаркетов Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Немецкая инвестиционная компания DEG помогут ведущей сети супермаркетов Азербайджана «Араз» улучшить свои складские операции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Банк.

«Потребители и производители продуктов питания в Азербайджане получат выгоду, так как крупнейшая сеть супермаркетов страны «Араз», расширяет свои торговые и складские мощности. В целях реализации этого проекта ЕБРР и DEG выделят кредит на сумму по пять миллионов евро каждый», - говорится в сообщении ЕБРР.

Как отмечается, «Араз» управляет сетью из 122 магазинов, в том числе под собственной торговой маркой и с баннером SPAR.

«За счет новых средств компания планирует расширить свой распределительный центр и более чем в три раза увеличить свои складские мощности с 12 600 квадратных метров до 42 600 квадратных метров. Новые расширенные производственные мощности также позволят хранить свежую и замороженную продукцию. Переход управления цепочкой поставок под ее собственный контроль, поможет компании улучшить управление цепочками поставок и контролировать оборотный капитал, а также повысить общую эффективность и прибыльность бизнеса», - сказали в Банке.

Согласно сообщению, склад будет расширен в соответствии со стандартами устойчивого развития, и «Араз» намерен получить сертификаты устойчивого развития, такие как BREEAM-Good или LEED-Silver.

Глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте сказала, что, финансируя «Араз», ЕБРР поддерживает быстро растущий розничный сектор страны.

«Современные розничные операции являются стимулом для местных производителей, а также приносят пользу покупателям, обеспечивая большую эффективность, прозрачность цен, более высокие стандарты обслуживания, а также качество и безопасность продуктов питания и других товаров», - добавила Дуарте.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане и на данный момент инвестировал около 3,3 миллиарда евро в почти 170 проектов в различных секторах экономики. Новая стратегия Банка в стране сосредоточена на усилиях по оказанию помощи Азербайджану в диверсификации экономики и развитии частного сектора в сфере ненефтяного сектора.

Немецкая DEG действует в Азербайджане с начала 2000-х годов. Инвестиционная компания поддержала несколько местных частных банков посредством долгосрочного финансирования и различных программ технической помощи.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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