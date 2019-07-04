Туркменистан и Россия проведут переговоры по вопросам торговли и инвестиций

4 июля 2019 15:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабад прибыл заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Российская делегация примет участие в седьмом заседании группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций в рамках межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи в МИД Туркменистана, было высказано стремление сторон к дальнейшему продолжению позитивного двустороннего взаимодействия с учетом имеющегося большого потенциала для развития сотрудничества, сказано в информации.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

Российский «Газпром» после трехлетнего перерыва в 2019 году возобновил закупки туркменского газа. Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.

Две страны изучают совместные проекты, вопросы деятельности российских компаний на территории Туркменистана, а также перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, транспортной, нефтегазовой, газохимической и электроэнергетической отраслях.

В повестке дня вопросы сотрудничества и на таких важных направлениях, как агропромышленный комплекс и поставки сельхозтехники, строительство, взаимодействие по линии деловых структур, внедрение передовых технологий. Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых также Татарстан, Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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